जंतर-मंतर का 'दबाव': दिल्ली मेट्रो में 4.1 प्रतिशत यात्री हुए कम, कैसे बदली तस्वीर?

जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के कारण दिल्ली मेट्रो में यात्रियों की संख्या घट गई है। 20 जुलाई से 24 जुलाई के बीच, कामकाजी दिनों में यात्रियों की संख्या में 4.1 प्रतिशत की कमी आई, जिसका मतलब है कि रोजाना करीब 2.67 लाख कम यात्री सफर कर रहे थे। जुलाई के शुरुआती दिनों में मेट्रो में औसतन 60.59 मिलियन यात्राएं होती थीं, जो घटकर 60.33 लाख रह गईं। पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले भी यह गिरावट साफ दिख रही है।