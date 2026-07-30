जंतर-मंतर का 'दबाव': दिल्ली मेट्रो में 4.1 प्रतिशत यात्री हुए कम, कैसे बदली तस्वीर?
जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के कारण दिल्ली मेट्रो में यात्रियों की संख्या घट गई है। 20 जुलाई से 24 जुलाई के बीच, कामकाजी दिनों में यात्रियों की संख्या में 4.1 प्रतिशत की कमी आई, जिसका मतलब है कि रोजाना करीब 2.67 लाख कम यात्री सफर कर रहे थे। जुलाई के शुरुआती दिनों में मेट्रो में औसतन 60.59 मिलियन यात्राएं होती थीं, जो घटकर 60.33 लाख रह गईं। पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले भी यह गिरावट साफ दिख रही है।
सुरक्षा बंदिशों के चलते पड़ा असर
यह गिरावट मुख्य रूप से सुरक्षा कारणों से राजीव चौक और जनपथ जैसे व्यस्त स्टेशनों को बंद करने की वजह से हुई। अकेले 22 जुलाई को ही 16 स्टेशनों को बंद करना पड़ा था। संसद के मानसून सत्र के दौरान यातायात के रास्तों में बदलाव और इंटरनेट पर पाबंदी जैसी चुनौतियों के बावजूद, कई यात्रियों ने दूसरे स्टेशनों से यात्रा करके इस स्थिति से तालमेल बिठा लिया। इससे मेट्रो सेवाओं पर पड़ने वाले असर को नियंत्रित रखने में मदद मिली।