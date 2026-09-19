अमृतसर में महिला SHO की बहादुरी, निहंगों के हमले के बावजूद भीड़ से बचाई जान

अमृतसर में शुक्रवार को एक महिला पुलिस अधिकारी पर हमला हो गया। वे प्रदर्शनकारियों द्वारा पीटे जा रहे एक शख्स को बचाने की कोशिश कर रही थीं। यह घटना झाबल रोड पर एक निहंग सिख विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई। भीड़ ने एक शख्स पर आरोप लगाया कि वह किसी विरोधी नेता के लिए जासूसी कर रहा था। इसके बाद थाना प्रभारी मनजीत कौर ने बीच-बचाव किया। इतनी अफरातफरी के बावजूद कौर और उनकी टीम उस शख्स को सुरक्षित निकालने में कामयाब रही।