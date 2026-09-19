अमृतसर में महिला SHO की बहादुरी, निहंगों के हमले के बावजूद भीड़ से बचाई जान
अमृतसर में शुक्रवार को एक महिला पुलिस अधिकारी पर हमला हो गया। वे प्रदर्शनकारियों द्वारा पीटे जा रहे एक शख्स को बचाने की कोशिश कर रही थीं। यह घटना झाबल रोड पर एक निहंग सिख विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई। भीड़ ने एक शख्स पर आरोप लगाया कि वह किसी विरोधी नेता के लिए जासूसी कर रहा था। इसके बाद थाना प्रभारी मनजीत कौर ने बीच-बचाव किया। इतनी अफरातफरी के बावजूद कौर और उनकी टीम उस शख्स को सुरक्षित निकालने में कामयाब रही।
निहंगों की आपसी लड़ाई के बीच झाबल रोड पर लगा जाम
यह सड़क बंद निहंग सिखों के एक समूह और दूसरे समूह के बीच चल रही आपसी लड़ाई का नतीजा था। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि पुलिस उनके विरोधियों का साथ दे रही थी। सहायक उप निरीक्षक (ASI) हरजीत सिंह की हाल ही में हुई हत्या के एक दिन बाद तनाव काफी बढ़ गया था। इस प्रदर्शन की वजह से झाबल रोड पर यातायात प्रभावित हुआ और गाड़ियों को दूसरे रास्तों से भेजा गया।