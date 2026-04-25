आगरा में मॉल निर्माण से ढहा कैनरा बैंक, लॉकर में फंसे लाखों रुपये के कीमती सामान

बैंक ने 25 लाख रुपये सुरक्षित निकाले, लॉकर तक पहुंच अभी मुश्किल

बैंक के कर्मचारियों ने 25 लाख रुपये सुरक्षित निकालकर दूसरी ब्रांच में पहुंचा दिए। अब असली चुनौती उन लॉकरों तक पहुंचने की है, जिनमें ग्राहकों का कीमती सामान रखा है, क्योंकि उनकी चाबियां मलबे के नीचे दबी हुई हैं और मुख्य दरवाजा भी बंद है। बैंक ने बताया कि लॉकरों तक पहुंचने के लिए छत से एक नया रास्ता बनाया जा रहा है। बैंक ने अपना कामकाज अस्थायी तौर पर दूसरी जगह से शुरू कर दिया है। बैंक का कहना है कि सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद एक सप्ताह के अंदर लॉकर सेवा फिर से शुरू कर दी जाएगी, जिससे इस शाखा के नियमित ग्राहकों को काफी राहत मिलेगी।