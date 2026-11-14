चारमीनार शोभायात्रा में हाथी का कहर, पलक झपकते ही ऐसे टला बड़ा खतरा
लेखन भारत शर्मा
हैदराबाद में चारमीनार के पास एक धार्मिक शोभायात्रा के दौरान मैनाक नाम का एक हाथी अचानक भड़क गया और लोगों की तरफ दौड़ पड़ा। कुछ पलों के लिए सब कुछ अस्त-व्यस्त हो गया, भीड़ में भगदड़ मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे, लेकिन पुलिस और हाथी के महावत ने तुरंत हालात को संभाला। किसी को भी चोट लगने से पहले ही मैनाक को सुरक्षित रूप से काबू में कर लिया गया।
किसी को चोट नहीं आई, शोभायात्रा दोबारा शुरू
पुलिस और महावतों की फुर्ती के कारण किसी को चोट नहीं आई। हालात सामान्य होने और शांति बहाल होने के बाद शोभायात्रा कुछ ही देर में फिर से शुरू कर दी गई। पुलिस और प्रशासन ने पूरे घटनाक्रम पर कड़ी निगरानी रखी। यह पूरी घटना दिखाती है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में अचानक पैदा हुई ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाना कितना जरूरी है।