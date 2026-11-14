चारमीनार शोभायात्रा में हाथी का कहर, पलक झपकते ही ऐसे टला बड़ा खतरा

हैदराबाद में चारमीनार के पास एक धार्मिक शोभायात्रा के दौरान मैनाक नाम का एक हाथी अचानक भड़क गया और लोगों की तरफ दौड़ पड़ा। कुछ पलों के लिए सब कुछ अस्त-व्यस्त हो गया, भीड़ में भगदड़ मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे, लेकिन पुलिस और हाथी के महावत ने तुरंत हालात को संभाला। किसी को भी चोट लगने से पहले ही मैनाक को सुरक्षित रूप से काबू में कर लिया गया।