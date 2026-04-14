5000 रुपये में बिक रहे थे विधानसभा एंट्री पास! CM सलाहकार बन घुसे जालसाज

उदय सामंत: फर्जी पास 2,000 से 5,000 रुपये में बिक रहे थे

उद्योग मंत्री उदय सामंत ने खुलासा किया है कि ये फर्जी पास 2,000 से 5,000 रुपये में बेचे जा रहे थे। यह बात सामने आने के बाद छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें विधान भवन के कुछ कर्मचारी भी शामिल हैं। उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। जांच अभी भी जारी है और इस मामले में और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं।