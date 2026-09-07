तेलंगाना: कीचड़ में फंसी एम्बुलेंस, गर्भवती महिला को बैलगाड़ी पर ले जाया गया

तेलंगाना के कोमाराम भीम आसिफाबाद में एक घटना सामने आई है, जहां करिश्मा नाम की महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान बैलगाड़ी से एम्बुलेंस तक ले जाना पड़ा। दरअसल, एम्बुलेंस की गाड़ी कच्ची और कीचड़ भरी सड़क पर फंस गई थी, जिस वजह से वह आगे नहीं बढ़ पाई।

कोई और रास्ता न देखकर, उनके परिवार और पड़ोसियों ने मिलकर उन्हें सुरक्षित बैलगाड़ी से एम्बुलेंस तक पहुंचाया। बाद में, करिश्मा ने वंकिड़ी सरकारी अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया। खबर के मुताबिक, मां और नवजात दोनों सुरक्षित हैं।