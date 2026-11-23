इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को खास उपहार भी दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने शाह को त्रिवेणी का गंगाजल भेंट किया, वहीं शाह पशुपतिनाथ मंदिर से रुद्राक्ष और चंदन लेकर आए थे। इसके अलावा, उन्होंने 28 नवंबर से अयोध्या कैंट और जनकपुर धाम के बीच एक नई साप्ताहिक ट्रेन शुरू करने की भी घोषणा की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और नेपाल के रिश्तों के हर पहलू पर गौर किया और साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की।