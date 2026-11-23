प्रधानमंत्री मोदी और बालेन शाह की पहली मुलाकात में बड़ा ऐलान, अयोध्या-जनकपुर को जोड़ेगी नई ट्रेन
लेखन भारत शर्मा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह से मुलाकात की। यह शाह की पहली आधिकारिक विदेश यात्रा थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और नेपाल के रिश्तों के हर पहलू पर गौर किया और साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की।
नेताओं ने उपहारों का आदान-प्रदान किया, नई ट्रेन का ऐलान
इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को खास उपहार भी दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने शाह को त्रिवेणी का गंगाजल भेंट किया, वहीं शाह पशुपतिनाथ मंदिर से रुद्राक्ष और चंदन लेकर आए थे। इसके अलावा, उन्होंने 28 नवंबर से अयोध्या कैंट और जनकपुर धाम के बीच एक नई साप्ताहिक ट्रेन शुरू करने की भी घोषणा की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और नेपाल के रिश्तों के हर पहलू पर गौर किया और साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की।