मध्य प्रदेश में दुर्गा विसर्जन के जश्न पर काल बनकर टूटा बिजली का तार, 2 युवाओं की मौत

यह घटना तब हुई जब लोगों का एक समूह नीचे लटक रहे एक हाई-वोल्टेज तार को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक तार टूटकर ट्रैक्टर पर जा गिरा। कई अन्य लोग भी इस हादसे में घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।

सभी घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि उन्होंने अधिकारियों को इन खतरनाक तारों के बारे में पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।