पश्चिम बंगाल में महालया से दुर्गा पूजा का आगाज, ईडन गार्डन्स में धूम

राज्य सरकार उन सामुदायिक पूजा समितियों को 1 लाख रुपये की सहायता राशि देगी, जिन्हें इसकी जरूरत है। साथ ही दुर्गा पूजा के दौरान पूरे पश्चिम बंगाल, जिनमें कोलकाता की समितियां भी शामिल हैं, उन्हें मुफ्त बिजली मिलेगी। कुछ नए नियम भी बनाए गए हैं। अष्टमी के दिन शराब की बिक्री पर रोक रहेगी, उत्सव के दौरान DJ बजाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए भी सख्त दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।