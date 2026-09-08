पश्चिम बंगाल में महालया से दुर्गा पूजा का आगाज, ईडन गार्डन्स में धूम
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पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का जश्न इस बार बड़े पैमाने पर शुरू हो रहा है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में चार घंटे का महालया कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी, ड्रोन शो देखने को मिलेगा, आतिशबाजी भी होगी और खास लाइटिंग व विजुअल इफेक्ट्स भी दिखाए जाएंगे। मतलब शहर में त्योहार का माहौल अभी से बनने लगा है।
पश्चिम बंगाल सरकार ने दी एक लाख रुपये की सहायता
राज्य सरकार उन सामुदायिक पूजा समितियों को 1 लाख रुपये की सहायता राशि देगी, जिन्हें इसकी जरूरत है। साथ ही दुर्गा पूजा के दौरान पूरे पश्चिम बंगाल, जिनमें कोलकाता की समितियां भी शामिल हैं, उन्हें मुफ्त बिजली मिलेगी। कुछ नए नियम भी बनाए गए हैं। अष्टमी के दिन शराब की बिक्री पर रोक रहेगी, उत्सव के दौरान DJ बजाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए भी सख्त दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।