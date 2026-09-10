तेलंगाना में सब्जी की खेती 83 प्रतिशत घटी, जैविक खेती ही अब उम्मीद

तेलंगाना में सब्जी उगाने वाले खेत तेजी से सिकुड़ रहे हैं। इसकी कई बड़ी वजहें हैं, जिनमें कीटनाशकों, रासायनिक खाद और यूरिया का अंधाधुंध इस्तेमाल सबसे खास है। कृषि मंत्री थुम्मला नागेश्वर राव ने बताया कि इन सब के कारण सब्जियों की सेहत खराब हुई है और दूसरे बाजारों में भी इन्हें खरीदने से मना कर दिया जाता है। आंकड़े देखें तो स्थिति काफी चौंकाने वाली है। सब्जियों की खेती का रकबा 3 लाख एकड़ से ज्यादा था, जो अब घटकर सिर्फ 50,000 एकड़ रह गया है। इसकी वजह यह है कि किसान अब ज्यादा मुनाफा देने वाली दूसरी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं।