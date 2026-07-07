मानसून की देरी से खतरे में पड़ी खरीफ फसल, देशभर में 21 प्रतिशत कम हुई बुवाई

सरकार ने किसानों के लिए शुरू की राहत योजना की तैयारी

जून महीने में सामान्य से लगभग 40 प्रतिशत कम बारिश हुई है। 1901 के बाद से यह सबसे सूखे जून महीनों में से एक रहा है। अल नीनो की आशंका को देखते हुए आगे भी सूखे जैसी स्थिति बनी रह सकती है। खाद्य फसलों के लिए यह बड़ी चिंता का विषय है और अगर हालात में सुधार नहीं होता तो बाजार में खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। सरकार इस स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए है और उसने 12 राज्यों में वैकल्पिक योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं से किसानों को बारिश कम होने पर दूसरी फसलें बोने या पानी का बेहतर इंतजाम करने में सहायता मिलेगी।