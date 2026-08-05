मानसून की दोहरी चाल: कहीं झमाझम बारिश के आसार, कहीं सूखे का संकट बरकरार

अगले 36 घंटों में मानसून ट्रफ और ज्यादा मजबूत होने वाला है। हरियाणा के पास एक नया कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इससे दिल्ली-NCR, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में जमकर बारिश होगी। सूखे या कम बारिश वाले इलाकों के लिए यह अच्छी खबर है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है: इस मानसून सीजन में कई उत्तरी राज्यों में कुल बारिश अभी भी औसत से कम है। इससे फसलों और पानी की सप्लाई पर मुश्किल आ सकती है।