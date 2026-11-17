इससे पहले, श्रीनगर शहर के अंदर वाले स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चला करते थे। जबकि, शहर से बाहर के इलाकों में स्कूल शाम 4 बजे तक लगते थे।

कश्मीर में लगातार बढ़ती ठंड को देखते हुए ही स्कूलों के इस नए समय का ऐलान किया गया है।

कश्मीर में मंगलवार को ठंड का असर और भी तेज हो गया। श्रीनगर में इस सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान -0.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, पहलगाम -3.8 डिग्री सेल्सियस के साथ घाटी का सबसे ठंडा स्थान रहा। शोपियां में -3.6 डिग्री और गुलमर्ग में -3.4 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। कई अन्य इलाकों में भी पारा शून्य से नीचे चला गया। तापमान में गिरावट के साथ घाटी में सर्दियों का असर बढ़ने लगा है।