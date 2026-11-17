कश्मीर में तापमान शून्य से नीचे पहुंचा, स्कूलों का समय बदला गया
कश्मीर के स्कूलों में गुरुवार से नई समय सारणी लागू हो रही है। यहां बढ़ती ठंड को देखते हुए स्कूलों ने यह बदलाव किया है।
अब नर्सरी से लेकर आठवीं कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक चलेगी। वहीं, नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के छात्र दोपहर 3:30 बजे तक स्कूल में रहेंगे।
यह नया बदलाव शहर और गांव, दोनों जगहों के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा।
पहले श्रीनगर और बाहरी इलाकों में क्या था स्कूलों का समय?
इससे पहले, श्रीनगर शहर के अंदर वाले स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चला करते थे। जबकि, शहर से बाहर के इलाकों में स्कूल शाम 4 बजे तक लगते थे।
कश्मीर में लगातार बढ़ती ठंड को देखते हुए ही स्कूलों के इस नए समय का ऐलान किया गया है।
कश्मीर में मंगलवार को ठंड का असर और भी तेज हो गया। श्रीनगर में इस सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान -0.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, पहलगाम -3.8 डिग्री सेल्सियस के साथ घाटी का सबसे ठंडा स्थान रहा। शोपियां में -3.6 डिग्री और गुलमर्ग में -3.4 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। कई अन्य इलाकों में भी पारा शून्य से नीचे चला गया। तापमान में गिरावट के साथ घाटी में सर्दियों का असर बढ़ने लगा है।