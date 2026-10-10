CJP विरोध प्रदर्शन: दिल्ली पुलिस ने कसी कमर, लाठी-डंडे इस्तेमाल करने की मिली खुली छूट

प्रदर्शनों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए BNSS की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए गए। ACP सूर्यबली मौर्य ने बताया कि पुलिस की टीमें सीमाओं पर, खासकर गाजियाबाद में पहले हुई घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। पुलिस टीमों को लाठी और डंडे रखने की अनुमति दी गई है। साथ ही उन्हें प्रदर्शनकारियों से सावधानी से निपटने को कहा गया है ताकि हालात बिगड़ें नहीं और वीडियो में पुलिस की कोई गलत छवि न जाए।