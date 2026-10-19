भारत सरकार ने कोयले की कमी से निपटने के लिए आयात की योजना टाली

पहले सोचा गया था कि बाहर से मंगाए गए कोयले को देश में मिलने वाले कोयले के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन ज्यादा कीमत की वजह से ऐसा हो नहीं पाया।

देश के करीब आधे बिजली घरों में अब कोयले का भंडार बहुत कम रह गया है (जितना उन्हें चाहिए, उसका 25 प्रतिशत से भी कम)।

सितंबर में पिछले लगभग दस सालों की सबसे खराब बिजली कटौती हुई थी। इसकी वजह थी बिजली की भारी मांग और खराब मॉनसून के कारण पनबिजली (हाइड्रोपावर) का कम उत्पादन। हालांकि, आने वाले समय में मौसम ठंडा होने से थोड़ी राहत मिल सकती है।