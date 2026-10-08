महाराष्ट्र में 'असहनीय' गर्मी: स्कूल के समय बदले, मुंबई लोकल की चाल बिगड़ी
महाराष्ट्र में अक्टूबर की गर्मी और उमस बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मानसून खत्म होते ही तापमान ऊपर चढ़ गया है और रोजमर्रा के काम भी मुश्किल हो रहे हैं।
इसी बीच, सिंधुदुर्ग से खबर है कि स्कूलों का समय बदलकर सुबह करने की मांग उठ रही है। ऐसा इसलिए ताकि बच्चों को दिन की तेज गर्मी का सामना न करना पड़े। पूर्व विधायक वैभव नाइक ने तो शिक्षा मंत्री से इस मामले में तुरंत दखल देने की अपील भी की है।
मुंबई में पटरियों के फैलाव से लोकल ट्रेनों में देरी
मुंबई में लोकल ट्रेनें भी गर्मी की मार झेल रही हैं। दरअसल, तेज गर्मी की वजह से रेलवे ट्रैक फैल रहे हैं, जिसके चलते कई स्टेशनों पर इमरजेंसी डिस्ट्रेस ब्लॉक लगाए गए हैं। यही कारण है कि ट्रेनों के संचालन में देरी हो रही है और कुछ के रूट भी बदलने पड़े हैं।
गर्मी का यह दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। अक्टूबर की शुरुआत में मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया था, यानी लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी गई थी।