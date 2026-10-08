महाराष्ट्र में 'असहनीय' गर्मी: स्कूल के समय बदले, मुंबई लोकल की चाल बिगड़ी

महाराष्ट्र में अक्टूबर की गर्मी और उमस बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मानसून खत्म होते ही तापमान ऊपर चढ़ गया है और रोजमर्रा के काम भी मुश्किल हो रहे हैं।

इसी बीच, सिंधुदुर्ग से खबर है कि स्कूलों का समय बदलकर सुबह करने की मांग उठ रही है। ऐसा इसलिए ताकि बच्चों को दिन की तेज गर्मी का सामना न करना पड़े। पूर्व विधायक वैभव नाइक ने तो शिक्षा मंत्री से इस मामले में तुरंत दखल देने की अपील भी की है।