इस हफ्ते 3 दिन बंद रहेंगे बैंक, ऐसे निपटाएं अपना जरूरी काम

इस हफ्ते पूरे देश के बैंक 3 दिन बंद रहेंगे। इसकी वजह सामान्य छुट्टियों के साथ-साथ एक क्षेत्रीय त्योहार भी है। बुधवार (22 जुलाई) को त्रिपुरा के अगरतला में बैंक बंद रहेंगे। ये छुट्टियां 'खरची पूजा' की वजह से हैं, जो धरती माता और चौदह देवताओं को सम्मानित करने वाला एक स्थानीय त्योहार है। इसके बाद शनिवार (25 जुलाई) और रविवार (26 जुलाई) को देशभर में बैंक बंद रहेंगे क्योंकि इस दौरान चौथा शनिवार और साप्ताहिक छुट्टी पड़ रही है।