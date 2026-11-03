मुंबई हवाई अड्डे का होगा जीर्णाेद्धार, नवी मुंबई में स्थानांतरित की जाएंगी उड़ानें

मुंबई हवाई अड्डे का होगा जीर्णाेद्धार, नवी मुंबई में स्थानांतरित की जाएंगी उड़ानें
मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) पर लंबे समय से अपेक्षित जीर्णोद्धार कार्य शुरू होने जा रहा है। इसका मतलब है कि कुछ एयरलाइंस को अपनी उड़ानें नवी मुंबई स्थित हवाई अड्डे पर स्थानांतरित करनी होंगी या कुछ समय के लिए शहर से अपनी सेवाएं बंद करनी होगी। ये बदलाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हवाई अड्डे का यह बड़ा सुधार काफी समय से रुका हुआ था। एयरलाइंस को 5 नवंबर तक 2027 की गर्मियों के लिए अपनी उड़ानों की योजना तय करनी है।
एयरलाइंस नवी मुंबई स्थानांतरित होने को तैयार
अब तक 3 अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस नवी मुंबई में अपना काम स्थानांतरित करने पर सहमत हो गई हैं। इंडिगो और एयर इंडिया ने भी खुद से अपनी कुछ उड़ानें वहां ले जाने का फैसला किया है। मुंबई का नया टर्मिनल 2030 तक चालू होने की उम्मीद है। निर्माण के दौरान चीजें जितनी हो सकें उतनी आसानी से चलती रहें, इसके लिए हवाई अड्डा अस्थायी तौर पर अपनी क्षमता बढ़ाने का काम तेजी से कर रहा है। जैसा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अरुण बंसल ने कहा, "शुरुआत में बदलाव का विरोध होता है, लेकिन आखिर में उसे स्वीकार कर लिया जाता है।" एक बार जब नई जगह तैयार हो जाएगी, तो एयरलाइंस को उनके स्लॉट वापस मिल जाएंगे और सामान्य सेवाएं फिर से शुरू हो जाएंगी।