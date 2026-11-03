मुंबई हवाई अड्डे का होगा जीर्णाेद्धार, नवी मुंबई में स्थानांतरित की जाएंगी उड़ानें

अब तक 3 अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस नवी मुंबई में अपना काम स्थानांतरित करने पर सहमत हो गई हैं। इंडिगो और एयर इंडिया ने भी खुद से अपनी कुछ उड़ानें वहां ले जाने का फैसला किया है। मुंबई का नया टर्मिनल 2030 तक चालू होने की उम्मीद है। निर्माण के दौरान चीजें जितनी हो सकें उतनी आसानी से चलती रहें, इसके लिए हवाई अड्डा अस्थायी तौर पर अपनी क्षमता बढ़ाने का काम तेजी से कर रहा है। जैसा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अरुण बंसल ने कहा, "शुरुआत में बदलाव का विरोध होता है, लेकिन आखिर में उसे स्वीकार कर लिया जाता है।" एक बार जब नई जगह तैयार हो जाएगी, तो एयरलाइंस को उनके स्लॉट वापस मिल जाएंगे और सामान्य सेवाएं फिर से शुरू हो जाएंगी।