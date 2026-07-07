पुणे में नदियों में आया उफान, 1,880 लोग बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाले गए
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पुणे में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर आ गई हैं। इसके चलते पिंपरी-चिंचवड महापालिका ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से 1,880 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इन लोगों के लिए राहत शिविर खोले गए हैं, जहां उन्हें खाने-पीने और चिकित्सा जैसी सभी जरूरी सुविधाएं दी जा रही हैं।
आयुक्त विजय सूर्यवंशी ने निकासी को सुरक्षा के लिए जरूरी बताया
आयुक्त विजय सूर्यवंशी ने बताया कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम एहतियातन उठाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी जरूरी सुविधाओं से लैस राहत केंद्र बनाए गए हैं और हालात पर लगातार बारीकी से नजर रखी जा रही है। भाटनगर, लेबर कैंप, किवले जैसे कई इलाके पानी से भर गया है। एक 24 घंटे सक्रिय आपदा नियंत्रण कक्ष भी काम कर रहा है। अधिकारी निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे प्रशासन का सहयोग करें और किसी भी जरूरत के लिए संपर्क करें।