पुणे में नदियों में आया उफान, 1,880 लोग बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाले गए

आयुक्त विजय सूर्यवंशी ने निकासी को सुरक्षा के लिए जरूरी बताया

आयुक्त विजय सूर्यवंशी ने बताया कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम एहतियातन उठाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी जरूरी सुविधाओं से लैस राहत केंद्र बनाए गए हैं और हालात पर लगातार बारीकी से नजर रखी जा रही है। भाटनगर, लेबर कैंप, किवले जैसे कई इलाके पानी से भर गया है। एक 24 घंटे सक्रिय आपदा नियंत्रण कक्ष भी काम कर रहा है। अधिकारी निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे प्रशासन का सहयोग करें और किसी भी जरूरत के लिए संपर्क करें।