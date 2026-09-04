असम-मिजोरम में टूटा रेल संपर्क, रेलवे ट्रैक का 70 मीटर हिस्सा पानी में बहा
गुरुवार शाम हुई भारी बारिश के कारण असम और मिजोरम के बीच रेलवे ट्रैक का करीब 70 मीटर हिस्सा पानी में बह गया। इस वजह से मिजोरम जाने वाली कई ट्रेन सेवाएं रद्द करनी पड़ीं या उन्हें हैलाकांडी से ही वापस मोड़ना पड़ा। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे क्षतिग्रस्त ट्रैक को ठीक करने का काम कर रहा है, लेकिन सड़क मार्ग से घटनास्थल तक पहुंचना मुश्किल है, इसलिए मरम्मत में सामान्य से ज़्यादा समय लग सकता है।
गुवाहाटी-साइरंग और साइरंग-कोलकाता ट्रेनें रद्द
कई बड़ी ट्रेनें, जिनमें गुवाहाटी-साइरंग एक्सप्रेस और साइरंग-कोलकाता एक्सप्रेस भी शामिल हैं, शुक्रवार और शनिवार के लिए रद्द कर दी गई हैं। कुछ लंबी दूरी की ट्रेनें अब साइरंग की जगह हैलाकांडी से अपनी यात्रा शुरू करेंगी और बीच के कुछ स्टेशन पर नहीं रुकेंगी। अगर आप जल्द ही इस इलाके में सफर करने की सोच रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस एक बार ज़रूर चेक कर लें।