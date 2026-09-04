असम-मिजोरम में टूटा रेल संपर्क, रेलवे ट्रैक का 70 मीटर हिस्सा पानी में बहा

गुरुवार शाम हुई भारी बारिश के कारण असम और मिजोरम के बीच रेलवे ट्रैक का करीब 70 मीटर हिस्सा पानी में बह गया। इस वजह से मिजोरम जाने वाली कई ट्रेन सेवाएं रद्द करनी पड़ीं या उन्हें हैलाकांडी से ही वापस मोड़ना पड़ा। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे क्षतिग्रस्त ट्रैक को ठीक करने का काम कर रहा है, लेकिन सड़क मार्ग से घटनास्थल तक पहुंचना मुश्किल है, इसलिए मरम्मत में सामान्य से ज़्यादा समय लग सकता है।