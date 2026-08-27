तेलंगाना में अल नीनो की मार, धान की पैदावार में 20 प्रतिशत की बड़ी गिरावट
तेलंगाना में इस खरीफ सीजन में काफी मुश्किल होने वाली है। अल नीनो की वजह से मानसून की बारिश कमजोर रही, जिसके चलते धान की खेती में कम से कम 20 फीसदी की गिरावट आने का अनुमान है।
25 अगस्त तक, धान की जितनी खेती करने का लक्ष्य रखा गया था, उसमें से सिर्फ तीन-चौथाई हिस्से में ही बुवाई हो पाई है। इस कमी का असर आदिलाबाद, वारंगल और नलगोंडा जैसे जिलों में साफ दिख रहा है।
कृषि विभाग ने पानी बचाने वाली फसलें उगाने पर जोर दिया
किसानों की मदद के लिए, कृषि विभाग ऐसी फसलें उगाने को बढ़ावा दे रहा है, जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि इस साल अरंडी और गन्ने की खेती कम होगी (इनकी पैदावार में 48 फीसदी तक की कमी आ सकती है)। हालांकि, ज्वार, मक्का और अरहर जैसी बारिश पर निर्भर रहने वाली फसलों की स्थिति ठीक रहने की उम्मीद है। इन सब मुश्किलों के बावजूद, राज्य में कुल लक्षित कृषि भूमि के लगभग 90 फीसदी हिस्से में बुवाई हो चुकी है।