दिल्ली में दिवाली के बाद लगा कचरे का ढेर, MCD के सामने चुनौतियां

शहर के अलग-अलग इलाकों में लोगों ने सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। खासकर उत्तर और पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में तो सफाईकर्मी ना के बराबर दिखे।

शहर के निवासी कल्याण संघों के प्रमुख संगठन 'उर्जा' के अध्यक्ष अतुल गोयल ने कहा कि रिहायशी इलाकों में सफाई कर्मचारी मुश्किल से ही नजर आते रहे। इस पर MCD का कहना है कि उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया है। सभी टीमें इलाके में साफ-सफाई और स्वच्छता बनाए रखने में सक्रिय हैं। वरिष्ठ अधिकारी भी जमीनी हालात का जायजा ले रहे हैं ताकि असल में सुधार दिख सके।