चक्रवात 'मुरसु' के कारण आंध्र प्रदेश में रद्द की गई 16 ट्रेन, सतर्क हुआ प्रशासन
चक्रवात 'मुरसु' ने पूरे आंध्र प्रदेश में रेल यातायात पर गहरा असर डाला है। इनमें ओंगोल के आसपास के सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। विजयवाड़ा, ओंगोल और गुदुर के बीच ट्रेन सेवाएं फिलहाल ठप हैं। इनमें बिट्रागुंटा-विजयवाड़ा और विजयवाड़ा-गुदुर जैसे प्रमुख मार्ग भी शामिल हैं। अगर आप जल्द ही यात्रा करने वाले हैं, तो अपनी ट्रेन की ताजा जानकारी के लिए NTES ऐप जरूर देखें।
आंध्र प्रदेश में 16 ट्रेनें रद्द
अब तक चक्रवात के कारण 16 ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं। चेन्नई जाने वाली 19 ट्रेनें और विजयवाड़ा लौटने वाली 10 ट्रेनें अलग-अलग स्टेशनों पर रोकी गई हैं। इनमें नई दिल्ली-चेन्नई सेंट्रल और हैदराबाद डेक्कन-तांबरम जैसे बड़े मार्ग भी शामिल हैं। कुछ ट्रेनों का समय भी बदला गया है या उन्हें दूसरे रास्तों से भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से 2 घंटे तक की देरी हो सकती है। दक्षिण तट रेलवे ने 3 नवंबर को यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर जांच लें।