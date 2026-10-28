झारखंड में चक्रवात 'अर्नब' का कहर: 4 जिलों में स्कूल बंद, भारी बारिश का अलर्ट जारी
चक्रवात 'अर्नब' के कारण रांची, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा जिलों में 29 अक्टूबर तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। यह तूफान बुधवार को आंध्र प्रदेश के तट से तेज हवाओं के साथ टकराया था। इसी वजह से बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किंडरगार्टन से लेकर 12वीं तक की सभी कक्षाएं कुछ दिनों के लिए रोक दी गई हैं।
IMD ने झारखंड में भारी बारिश को लेकर चेताया
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार सुबह से रांची और इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, गढ़वा, पलामू और लोहरदगा जिलों के लिए शुक्रवार सुबह 30 अक्टूबर तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जो अधिक गंभीर स्थिति का संकेत है। मंगलवार रात से ही यहां हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। अधिकारियों का कहना है कि इस चक्रवात का असर राज्य के 8 से 9 जिलों पर देखने को मिल सकता है, जिसके चलते और ज्यादा बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है।