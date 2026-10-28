झारखंड में चक्रवात 'अर्नब' का कहर: 4 जिलों में स्कूल बंद, भारी बारिश का अलर्ट जारी

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार सुबह से रांची और इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, गढ़वा, पलामू और लोहरदगा जिलों के लिए शुक्रवार सुबह 30 अक्टूबर तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जो अधिक गंभीर स्थिति का संकेत है। मंगलवार रात से ही यहां हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। अधिकारियों का कहना है कि इस चक्रवात का असर राज्य के 8 से 9 जिलों पर देखने को मिल सकता है, जिसके चलते और ज्यादा बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है।