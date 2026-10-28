चक्रवात 'अर्नब' से बेहाल हुआ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ने बढ़ाया मदद का हाथ

मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के मार्गदर्शन में चल रहे राहत और बहाली के कामों के बारे में रवि कुमार को जानकारी दी गई थी। उन्होंने तेलंगाना के इस मदद के हाथ बढ़ाने के लिए उनका धन्यवाद किया। वे और वरिष्ठ अधिकारी मिलकर यह देख रहे हैं कि बिजली जल्दी से वापस लाने के लिए उन्हें कितनी और क्या मदद चाहिए, जैसे और कर्मचारी तथा उपकरण। रवि कुमार ने स्थानीय जिला प्रमुखों से भी बात की। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सब लोग उन जगहों पर बिजली बहाल करने पर ध्यान दें, जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।