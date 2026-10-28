चक्रवात 'अर्नब' से बेहाल हुआ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ने बढ़ाया मदद का हाथ
चक्रवात 'अर्नब' आंध्र प्रदेश से टकराया और उसने वहां की बिजली लाइनों को काफी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री भट्टी विक्रमार्क ने आंध्र प्रदेश के ऊर्जा मंत्री गोट्टिपाटी रवि कुमार से बात की। उन्होंने बिजली के नेटवर्क को ठीक करने के लिए अतिरिक्त मदद और सामान देने की पेशकश की। तेलंगाना मरम्मत के काम को तेज करने के लिए जरूरत पड़ने पर अपने कर्मचारी और जरूरी सामान भेजने को तैयार है।
गोट्टिपाटी रवि कुमार ने बिजली बहाली का समन्वय किया
मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के मार्गदर्शन में चल रहे राहत और बहाली के कामों के बारे में रवि कुमार को जानकारी दी गई थी। उन्होंने तेलंगाना के इस मदद के हाथ बढ़ाने के लिए उनका धन्यवाद किया। वे और वरिष्ठ अधिकारी मिलकर यह देख रहे हैं कि बिजली जल्दी से वापस लाने के लिए उन्हें कितनी और क्या मदद चाहिए, जैसे और कर्मचारी तथा उपकरण। रवि कुमार ने स्थानीय जिला प्रमुखों से भी बात की। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सब लोग उन जगहों पर बिजली बहाल करने पर ध्यान दें, जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।