चक्रवात 'अर्नब' का खतरा: उड़ानों पर असर, यात्रा के लिए सलाह जारी
चक्रवात अर्नब आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। इसे देखते हुए एयर इंडिया ने विशाखापत्तनम या विजयवाड़ा जाने वाले यात्रियों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है।
एयरलाइन ने यात्रियों से कहा है कि वे अपनी फ्लाइट का स्टेटस ऑनलाइन जरूर चेक कर लें। खराब मौसम की वजह से उड़ानों के साथ-साथ सड़क यात्रा पर भी असर पड़ सकता है, इसलिए देरी के लिए तैयार रहें। एयरलाइन की तरफ से बताई गई सुरक्षा सलाहों का पालन करना बहुत जरूरी है।
आंध्र प्रदेश ने 1,763 चक्रवात शेल्टर तैयार किए
अनुमान है कि यह चक्रवात 28 अक्टूबर तक यानम के पास, बापटला और विशाखापत्तनम के बीच तट से टकराएगा।
इस दौरान 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और भारी बारिश भी हो सकती है।
लोगों को सुरक्षित रखने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने 1,763 चक्रवात शेल्टर बनाए हैं। साथ ही, 11 ज्यादा जोखिम वाले जिलों में आपदा प्रतिक्रिया टीमों को भी तैनात किया गया है।