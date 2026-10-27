चक्रवात 'अर्नब' का खतरा: उड़ानों पर असर, यात्रा के लिए सलाह जारी

चक्रवात अर्नब आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। इसे देखते हुए एयर इंडिया ने विशाखापत्तनम या विजयवाड़ा जाने वाले यात्रियों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है।

एयरलाइन ने यात्रियों से कहा है कि वे अपनी फ्लाइट का स्टेटस ऑनलाइन जरूर चेक कर लें। खराब मौसम की वजह से उड़ानों के साथ-साथ सड़क यात्रा पर भी असर पड़ सकता है, इसलिए देरी के लिए तैयार रहें। एयरलाइन की तरफ से बताई गई सुरक्षा सलाहों का पालन करना बहुत जरूरी है।