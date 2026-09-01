दिल्ली में हो रही BRICS की रिहर्सल, 1 सितंबर को रहेंगी ट्रैफिक पाबंदियां

अगर आपको नई दिल्ली के किसी हिस्से में जाना है या ट्रेन-फ्लाइट पकड़नी है, तो पुलिस ने कुछ वैकल्पिक रास्ते बताए हैं, जिनकी जानकारी आप जरूर देख लें।

एयरपोर्ट पहुंचने के लिए मेट्रो सबसे सुविधाजनक तरीका है। जिन सड़कों पर पाबंदी लगाई गई है, उनके आस-पास गाड़ी पार्क करना मना होगा।

VIP लोगों की आवाजाही के चलते कुछ बसें, टैक्सियां और ऑटो के रास्ते भी बदले जा सकते हैं। इमरजेंसी गाड़ियों को पहले जाने दिया जाएगा, इसलिए जहां तक संभव हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करें और ट्रैफिक में फंसने से बचने के लिए पुलिस के दिशानिर्देशों का पालन करें।