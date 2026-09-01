दिल्ली में हो रही BRICS की रिहर्सल, 1 सितंबर को रहेंगी ट्रैफिक पाबंदियां
दिल्ली में मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक शहर की सड़कों पर ट्रैफिक पाबंदियां लागू रहेंगी। दरअसल, पुलिस BRICS समिट की तैयारियों के लिए रिहर्सल कर रही है।
रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जैसे बड़े नेता इसमें शामिल होने वाले हैं, इसीलिए अधिकारी चाहते हैं कि सब कुछ बिना किसी रुकावट के चले।
अगर आप इस दौरान बाहर निकलने का सोच रहे हैं, तो देर हो सकती है। अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाकर निकलें।
पुलिस ने वैकल्पिक रास्ते और डायवर्जन की सलाह दी
अगर आपको नई दिल्ली के किसी हिस्से में जाना है या ट्रेन-फ्लाइट पकड़नी है, तो पुलिस ने कुछ वैकल्पिक रास्ते बताए हैं, जिनकी जानकारी आप जरूर देख लें।
एयरपोर्ट पहुंचने के लिए मेट्रो सबसे सुविधाजनक तरीका है। जिन सड़कों पर पाबंदी लगाई गई है, उनके आस-पास गाड़ी पार्क करना मना होगा।
VIP लोगों की आवाजाही के चलते कुछ बसें, टैक्सियां और ऑटो के रास्ते भी बदले जा सकते हैं। इमरजेंसी गाड़ियों को पहले जाने दिया जाएगा, इसलिए जहां तक संभव हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करें और ट्रैफिक में फंसने से बचने के लिए पुलिस के दिशानिर्देशों का पालन करें।