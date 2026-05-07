सावधान उत्तर भारत! 10 मई से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा, IMD ने जारी किया अलर्ट
उत्तर भारत में इस बार भयंकर गर्मी आने वाली है! मौसम वैज्ञानिकों और 'ऑल इंडिया वेदर' के मुताबिक, इलाके में एक बड़ा एंटीसाइक्लोन सक्रिय हो रहा है। इसके असर से 10 से 13 मई के दौरान राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। यह सिस्टम जमीन के पास की गर्मी को एक 'गुंबद' की तरह फंसा लेता है, जिससे पूरा माहौल और ज्यादा गर्म महसूस होता है।
IMD ने भीषण गर्मी के लिए जारी किया अलर्ट
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के लिए 14 मई तक का अलर्ट जारी कर दिया है। खासकर अहमदाबाद और जयपुर जैसे शहरों में हालात ज्यादा बिगड़ सकते हैं।
अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी है कि दिन के सबसे गर्म घंटों में घर से बाहर निकलने से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। इस तरह की भीषण गर्मी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए अपना और अपनों का खास ख्याल रखें। मौसम के ताजा अपडेट्स पर भी लगातार नजर बनाए रखें।