सावधान उत्तर भारत! 10 मई से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा, IMD ने जारी किया अलर्ट

IMD ने भीषण गर्मी के लिए जारी किया अलर्ट

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के लिए 14 मई तक का अलर्ट जारी कर दिया है। खासकर अहमदाबाद और जयपुर जैसे शहरों में हालात ज्यादा बिगड़ सकते हैं।

अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी है कि दिन के सबसे गर्म घंटों में घर से बाहर निकलने से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। इस तरह की भीषण गर्मी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए अपना और अपनों का खास ख्याल रखें। मौसम के ताजा अपडेट्स पर भी लगातार नजर बनाए रखें।