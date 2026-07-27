दुबई से मुंबई आ रही इंडिगो उड़ान के कार्गो होल्ड में धुआं, राजकोट में आपातकालीन लैंडिंग
क्या है खबर?
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दुबई से महाराष्ट्र के मुंबई आ रही इंडिगो की एक उड़ान में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब विमान को आपातकालीन परिस्थति में गुजरात के राजकोट में उतारा गया। दरअसल, विमान के चालक दल के सदस्यों ने कार्गो होल्ड में धुआं देखा और उसके बाद राजकोट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग की। राजकोट पुलिस आयुक्त ने बताया कि सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया है। विमान की जांच की जा रही है।
घटना
क्या है पूरा मामला?
इंडिगो की उड़ान 6E-1452 दुबई से मुंबई आ रही थी। तभी चालक दल के सदस्यों ने सामान रखने वाले कार्गो होल्ड में धुआं देखकर आग लगने की आशंका जताई।
इसके बाद पायलट ने राजकोट एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से संपर्क किया और आपातकालीन लैंडिंग का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार करने के बाद विमान उतारा गया।
घटना के समय विमान में 194 यात्री सवार थे। सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। उनको दूसरी विमान से मुंबई पहुंचाया जाएगा।
घटना
घटना की जांच शुरू
राजकोट हवाई अड्डे के निदेशक दिगंता बोराह ने कहा कि दुबई से मुंबई आ रही इंडिगो की उड़ान के कार्गो होल्ड एरिया में धुआं देखे जाने के बाद आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। सभी यात्री सुरक्षित हैं।
मई में हैदराबाद से चंडीगढ़ आ रही इंडिगो के विमान में यात्री के पावर बैंक में आंतरिक विस्फोट के बाद केबिन में धुआं भर गया था।
हादसा हवाई अड्डे पर उतरने के बाद टैक्सी के समय हुआ था। विमान में 198 यात्री सवार थे।