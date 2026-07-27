दुबई से मुंबई आ रही इंडिगो उड़ान की राजकोट में आपातकालीन लैंडिंग

दुबई से मुंबई आ रही इंडिगो उड़ान के कार्गो होल्ड में धुआं, राजकोट में आपातकालीन लैंडिंग

लेखन गजेंद्र 05:45 pm Jul 27, 202605:45 pm

क्या है खबर?

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दुबई से महाराष्ट्र के मुंबई आ रही इंडिगो की एक उड़ान में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब विमान को आपातकालीन परिस्थति में गुजरात के राजकोट में उतारा गया। दरअसल, विमान के चालक दल के सदस्यों ने कार्गो होल्ड में धुआं देखा और उसके बाद राजकोट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग की। राजकोट पुलिस आयुक्त ने बताया कि सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया है। विमान की जांच की जा रही है।