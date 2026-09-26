DU लॉ छात्रों पर लड़कियों का पीछा कर जबरन गाड़ी में बैठाने की कोशिश के आरोप
बुधवार शाम को मुखर्जी नगर में DU के 3 लॉ छात्रों पर हिंदू कॉलेज की 2 लड़कियों को परेशान करने का आरोप लगा है। एक लड़की की टी-शर्ट को लेकर टिप्पणी करने के बाद, इन लड़कों ने कथित तौर पर एक सफेद टाटा सफारी में उनका पीछा किया और उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश की।
पुलिस ने अभिनव और अभिमन्यु नाम के 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा आरोपी नमन अभी फरार है।
इंस्टाग्राम पर पीड़ित का पोस्ट, FIR में देरी
पीड़िता ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखकर बताया कि कैसे इन लड़कों ने उनका मजाक उड़ाया। पुलिस में शिकायत दर्ज कराना इतना आसान नहीं था। जिस पहले थाने में वे गईं, वहां अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए उन्हें मना कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें दूसरे थाने में जाना पड़ा और आखिरकार उनकी FIR दर्ज की गई। पुलिस अब इस मामले की जांच करने के साथ-साथ यह भी देख रही है कि FIR दर्ज होने में इतनी देरी क्यों हुई।