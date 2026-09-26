DU लॉ छात्रों पर लड़कियों का पीछा कर जबरन गाड़ी में बैठाने की कोशिश के आरोप

पीड़िता ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखकर बताया कि कैसे इन लड़कों ने उनका मजाक उड़ाया। पुलिस में शिकायत दर्ज कराना इतना आसान नहीं था। जिस पहले थाने में वे गईं, वहां अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए उन्हें मना कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें दूसरे थाने में जाना पड़ा और आखिरकार उनकी FIR दर्ज की गई। पुलिस अब इस मामले की जांच करने के साथ-साथ यह भी देख रही है कि FIR दर्ज होने में इतनी देरी क्यों हुई।