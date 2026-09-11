दिल्ली को मिलेंगे 4 नए सांस्कृतिक प्रवेश द्वार, करोड़ों रुपये की योजना का ऐलान

दिल्ली को मिलेंगे 4 नए सांस्कृतिक प्रवेश द्वार, करोड़ों रुपये की योजना का ऐलान
दिल्ली को जल्द ही 4 नए एंट्री गेट मिलने वाले हैं। इनमें से हर गेट को शहर की संस्कृति और इतिहास को दर्शाने के लिए खास अंदाज में डिजाइन किया गया है।
दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (DTTDC) ने 11 सितंबर 2026 को 39.90 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया। यह प्रोजेक्ट शहर के 13 प्रवेश द्वारों को अपग्रेड करने की बड़ी योजना का हिस्सा है। इसका मकसद दिल्ली आने वाले लोगों के लिए शहर में एंट्री का पहला अनुभव और भी यादगार बनाना है।
कलाकृतियों और 3 साल के रखरखाव की योजना
हर गेट को भारतीय परंपराओं से प्रेरणा लेकर एक अलग पहचान दी जाएगी। जैसे, कपसहेड़ा गेट पर कम से कम 30 मूर्तियां या कलाकृतियां और 4 राष्ट्रीय प्रतीक लगाए जाएंगे। वहीं, औचंडी गेट पर कम से कम 12 कलाकृतियां और दो राष्ट्रीय प्रतीक होंगे, जबकि धनसा गेट को कम से कम 20 कलाकृतियों और 3 राष्ट्रीय प्रतीकों से सजाया जाएगा।
अजरनगढ़ गेट पर सुंदर भित्ति चित्र, फूलों की मूर्तियां और बलुआ पत्थर की कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। यहां की लाइटिंग और फुटपाथ को भी बेहतर बनाया जाएगा।
इस पूरे काम को 8 महीनों में खत्म करने का लक्ष्य है। शुरुआती 2 महीने तैयारी में लगेंगे, जिसके बाद 6 महीने तक निर्माण चलेगा। इसके बाद, 3 साल तक इन गेटों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी उठाई जाएगी, ताकि वे हमेशा नए जैसे दिखते रहें।