दिल्ली को मिलेंगे 4 नए सांस्कृतिक प्रवेश द्वार, करोड़ों रुपये की योजना का ऐलान

हर गेट को भारतीय परंपराओं से प्रेरणा लेकर एक अलग पहचान दी जाएगी। जैसे, कपसहेड़ा गेट पर कम से कम 30 मूर्तियां या कलाकृतियां और 4 राष्ट्रीय प्रतीक लगाए जाएंगे। वहीं, औचंडी गेट पर कम से कम 12 कलाकृतियां और दो राष्ट्रीय प्रतीक होंगे, जबकि धनसा गेट को कम से कम 20 कलाकृतियों और 3 राष्ट्रीय प्रतीकों से सजाया जाएगा।

अजरनगढ़ गेट पर सुंदर भित्ति चित्र, फूलों की मूर्तियां और बलुआ पत्थर की कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। यहां की लाइटिंग और फुटपाथ को भी बेहतर बनाया जाएगा।

इस पूरे काम को 8 महीनों में खत्म करने का लक्ष्य है। शुरुआती 2 महीने तैयारी में लगेंगे, जिसके बाद 6 महीने तक निर्माण चलेगा। इसके बाद, 3 साल तक इन गेटों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी उठाई जाएगी, ताकि वे हमेशा नए जैसे दिखते रहें।