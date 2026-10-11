बंगला साहिब की पवित्रता भंग पर घमासान, DSGMC ने केजरीवाल समेत AAP नेताओं के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत
दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (DSGMC) ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी शामिल है। यह मामला 10 अक्टूबर को गुरुद्वारा बंगला साहिब में हुए एक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इस प्रदर्शन के दौरान, आरोप है कि AAP समर्थक गुरुद्वारे के अंदर घुस गए थे। उन्होंने वहां राजनीतिक नारे लगाए, जिससे गुरुद्वारे का शांत और पवित्र माहौल बिगड़ गया।
कार्रवाई के लिए DSGMC ने पुलिस को सौंपे वीडियो
DSGMC के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और उनकी टीम ने घटना से जुड़े कुछ वीडियो पुलिस को सौंपे हैं। उन्होंने पुलिस से अनुरोध किया है कि इन वीडियो के आधार पर प्रदर्शनकारियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। कमेटी इस बात से भी नाराज है कि कुछ AAP नेताओं और विधायकों ने सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो साझा किए हैं, जिनमें आरोप है कि घटना को गलत तरीके से दिखाया गया है या उनसे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इसके अलावा DSGMC ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल गुरुद्वारे के अंदर घुस गया था। कमेटी ने सभी को याद दिलाया है कि धार्मिक स्थलों के प्रति हमेशा अतिरिक्त संवेदनशीलता बरतनी चाहिए।