राष्ट्रपति मुर्मू ने रचा इतिहास, मोल्दोवा की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनीं
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोल्दोवा का ऐतिहासिक दौरा किया है। वे मोल्दोवा पहुंचने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बन गई हैं। उनका यह दौरा 3 देशों का है, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, तकनीक और पर्यटन के क्षेत्रों में भारत के संबंधों को और गहरा करना है। यहां वे मोल्डोवा के नेताओं से मिलेंगी और भारत के पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ रिश्तों को और बेहतर बनाने की दिशा में काम करेंगी।
राष्ट्रपति मुर्मू बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगी
राष्ट्रपति मुर्मू एक बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगी। मोल्डोवा में रहने वाले भारतीय समुदाय से भी वे मुलाकात करेंगी, जो वहां के सबसे बड़े विदेशी छात्र समुदायों में से एक है। इसके अलावा वे मोल्डोवा-इंडिया पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप के सदस्यों से भी मिलेंगी। इस यात्रा में उनके अगले पड़ाव नॉर्थ मैसेडोनिया (21-22 जुलाई) और रोमानिया (23-25 जुलाई) हैं। एक भारतीय राष्ट्रपति के लिए ये दौरे भी कई मायनों में पहले होंगे। केंद्रीय मंत्री बांभनिया और 2 सांसद भी उनके साथ इस यात्रा पर गए हैं। यह दिखाता है कि भारत इस क्षेत्र में मजबूत साझेदारियां बनाने को कितना महत्व देता है।