रक्षाबंधन पर राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री का खास संदेश, रिश्तों के अटूट धागे से बुनेंगे मजबूत भारत
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रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेजीं। यह त्योहार, जो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, प्यार, सुरक्षा और पारिवारिक रिश्तों का जश्न है।
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने मजबूत रिश्तों की तारीफ की
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि रक्षाबंधन पूरे समाज में विश्वास और एकता बढ़ाने का पर्व है। उन्होंने सभी से एक बेहतर भारत बनाने के लिए अपने रिश्तों को और मजबूत करने की अपील की।
प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई कि इस त्योहार का प्यार और स्नेह का भाव हमेशा बना रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि यह परंपरा भारत की समृद्ध संस्कृति और भाई-बहनों के बीच गहरे स्नेह को दर्शाती है।