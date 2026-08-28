रक्षाबंधन पर राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री का खास संदेश, रिश्तों के अटूट धागे से बुनेंगे मजबूत भारत

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि रक्षाबंधन पूरे समाज में विश्वास और एकता बढ़ाने का पर्व है। उन्होंने सभी से एक बेहतर भारत बनाने के लिए अपने रिश्तों को और मजबूत करने की अपील की।

प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई कि इस त्योहार का प्यार और स्नेह का भाव हमेशा बना रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि यह परंपरा भारत की समृद्ध संस्कृति और भाई-बहनों के बीच गहरे स्नेह को दर्शाती है।