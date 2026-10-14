कर्नाटक-आंध्र पर सूखे का कहर: लाखों जिंदगियां जल संकट की चपेट में, केंद्र से मदद की आस

बारिश की कमी के कारण जलाशय और तालाब सूखने लगे हैं, खासकर आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा के क्षेत्रों में। लोग अब ज्यादातर भूजल पर निर्भर हैं, लेकिन बोरवेल भी सूखते जा रहे हैं।

पानी की आपूर्ति लगातार मुश्किल होती जा रही है और किसानों को फसल के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दोनों राज्य पीने के पानी को बचाने और सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों की मदद करने पर ध्यान दे रहे हैं, साथ ही केंद्र सरकार से सहायता की गुहार भी लगा रहे हैं।