महाराष्ट्र में सूखे का विकराल रूप: 265 तालुका प्रभावित, सरकार ने खोला राहत का पिटारा
महाराष्ट्र सरकार ने अपनी कुल 358 तालुकाओं में से 265 में सूखा घोषित किया है। इसका मतलब है कि राज्य का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा सूखे की चपेट में आ गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि यह सब लगातार कम बारिश होने की वजह से हुआ है। सरकार किसानों को इस मुश्किल वक्त से निकालने के लिए कई राहत उपाय कर रही है, जिनमें फसल लोन को फिर से तय करना, जमीन के लगान में छूट देना और बिजली के बिलों पर सब्सिडी देना शामिल है।
महाराष्ट्र ने 12 आपातकालीन उपाय शुरू किए
राज्य में पहले से ही 12 आपातकालीन उपाय लागू किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी किसान को राहत से वंचित नहीं रखा जाएगा। फडणवीस ने सभी जिलों से जुलाई और अगस्त 2027 तक फसलों और उद्योगों के लिए पानी बचाने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि अल नीनो के कारण अगले साल स्थिति और भी खराब हो सकती है। राज्य सरकार फसल से जुड़ी रिपोर्ट भी तैयार कर रही है, ताकि हर इलाके की ज़रूरतों के हिसाब से किसानों को ठीक से मदद मिल सके।