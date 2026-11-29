हादसे में घायल हुए सभी भक्तों को, जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल थे, तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया। वहां इलाज के बाद सभी की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। यह आयोजन काफी खास था क्योंकि मंदिर में 20 साल बाद ऐसा अभिषेक समारोह हो रहा था। इस मौके पर आसपास के गांवों से सैकड़ों लोग दर्शन के लिए पहुंचे थे। इस घटना को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।