बेंगलुरु: पेट्रोल पंप में जा घुसी बेकाबू कार, धधकी आग; कर्मचारी घायल

आग तेजी से फैलती गई, लेकिन गनीमत रही कि संजय और उसकी महिला साथी ठीक समय पर गाड़ी से बाहर निकलने में कामयाब रहे। दूसरी ओर, गुड्डू कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। पुलिस ने इस मामले में ड्राइवर संजय को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच कर रही है।