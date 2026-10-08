बेंगलुरु: पेट्रोल पंप में जा घुसी बेकाबू कार, धधकी आग; कर्मचारी घायल
देश
बेंगलुरु के अत्तिबेले में स्थित एक HP गैस स्टेशन पर एक तेज रफ्तार कार की टक्कर हुई, जिससे भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर संजय ने गाड़ी से अपना नियंत्रण खो दिया और वह सीधे एक फ्यूल पंप से जा टकराया।
इस हादसे में वहां काम करने वाले कर्मचारी गुड्डू कुमार घायल हो गए, और कार के साथ-साथ पंप में भी आग लग गई।
गाड़ी में सवार दोनों लोग बच निकले
आग तेजी से फैलती गई, लेकिन गनीमत रही कि संजय और उसकी महिला साथी ठीक समय पर गाड़ी से बाहर निकलने में कामयाब रहे। दूसरी ओर, गुड्डू कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है।
आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। पुलिस ने इस मामले में ड्राइवर संजय को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच कर रही है।