DRI ने विशाखापत्तनम के पास दबोचा 9 करोड़ का तस्करी वाला सोना, बांग्लादेश से आया

इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। जांचकर्ता इस बात की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं कि यह सोना कहां से आया और इसमें और कौन-कौन लोग शामिल हैं।

DRI का कहना है कि यह सोना कहां से आया था, कहां जाना था और इस तस्करी के गिरोह का मुख्य सरगना कौन है, इस बारे में विस्तृत जांच चल रही है।