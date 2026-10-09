बेंगलुरु हवाई अड्डे पर DRI ने पकड़ी करोड़ों रुपये की सोने की खेप
बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सोने के तस्करों ने तस्करी का एक नया तरीका अपनाया। राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) के अधिकारियों ने बताया कि 2 आरोपी मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से यह सोना लेकर आए थे। उन्होंने 1.3 किलोग्राम सोने के बिस्किट, जिनकी कीमत 1.8 करोड़ रुपये है, लगेज ट्रॉली के नीचे चिपका कर छिपाए थे। तस्करों की उम्मीद थी कि कोई अनजान यात्री बिना जाने-समझे इस सोने को कस्टम्स से बाहर ले जाएगा।
मुंबई हवाई अड्डे पर 37 लाख की सोने की पेस्ट पकड़ी गई
खास जानकारी मिलने के बाद ही DRI ने बेंगलुरु में यह सोना जब्त किया था। लगभग उसी समय, मुंबई हवाई अड्डे पर तैनात अधिकारियों ने भी एक और यात्री को पकड़ा। यह यात्री शारजाह से आया था और उसने अपने जूतों में 37 लाख रुपये की सोने की पेस्ट छिपा रखी थी। ये दोनों घटनाएं साफ बताती हैं कि सोने के तस्कर कितनी चालाकी और नए तरीके अपनाते हैं। ऐसे में हवाई अड्डे पर तैनात टीमों को हमेशा कितना चौकन्ना रहना पड़ता है।