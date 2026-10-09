बेंगलुरु हवाई अड्डे पर DRI ने पकड़ी करोड़ों रुपये की सोने की खेप

खास जानकारी मिलने के बाद ही DRI ने बेंगलुरु में यह सोना जब्त किया था। लगभग उसी समय, मुंबई हवाई अड्डे पर तैनात अधिकारियों ने भी एक और यात्री को पकड़ा। यह यात्री शारजाह से आया था और उसने अपने जूतों में 37 लाख रुपये की सोने की पेस्ट छिपा रखी थी। ये दोनों घटनाएं साफ बताती हैं कि सोने के तस्कर कितनी चालाकी और नए तरीके अपनाते हैं। ऐसे में हवाई अड्डे पर तैनात टीमों को हमेशा कितना चौकन्ना रहना पड़ता है।