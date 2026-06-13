भारत अब हवा में ही ढेर करेगा दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, DRDO ने हासिल की उपलब्धि

प्रणाली

परीक्षण के दौरान सफलतापूर्वक नष्ट किया गया लक्ष्य

परीक्षण के दौरान इंटरसेप्टर ने लक्ष्य को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। इससे एडवांस्ड और नई तकनीक से बने लेयर्ड डिफेंस सिस्टम की क्षमता साबित हुई, जिसे मिसाइल खतरों का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षणों के दौरान दागी गई इंटरसेप्टर मिसाइलों ने अपने निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेदते हुए खतरों को निष्क्रिय कर दिया। मंत्रालय ने बताया कि इन प्रणालियों को मिसाइल खतरों से निपटने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों से विकसित किया गया है।