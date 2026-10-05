केरलम में मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर दंत चिकित्सक को गंवानी पड़ी नौकरी

स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस बारे में बताया कि डॉ. रविंद्रन के अनुबंध में साफ तौर पर यह शर्त थी कि ड्यूटी पर रहते हुए वे किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि सरकारी सेवाएं निष्पक्ष रहें और उन पर लोगों का भरोसा बना रहे। डॉ रविंद्रन का इस प्रदर्शन में शामिल होना इसी नियम का उल्लंघन माना गया। इसी के चलते उन्हें नेशनल हेल्थ मिशन के पद से हटा दिया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर यह बहस छिड़ गई है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए ऐसे गैर-राजनीतिक नियम आज के समय में कितने सख्त होने चाहिए।