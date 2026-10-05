हैदराबाद के होटल में मिला महिला डॉक्टर का शव, रवि कुमार लापता
हैदराबाद के एक होटल में 2 अक्टूबर को प्रशिक्षु महिला डॉक्टर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला डॉक्टर की पहचान कोमाटी श्रीजाना (27) के रूप में हुई, जो बच्चों की डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही थीं। वह 30 सितंबर को हैदराबाद आई थीं। उनसे रवि कुमार ने अपनी एक सोने की चेन लौटाने के लिए कहा था, जिसके बाद ही वह यहां आई थीं। जब उन्होंने फोन का जवाब देना बंद कर दिया और उनका फोन भी स्विच ऑफ हो गया, तो उनके दोस्तों ने उनके परिवार से संपर्क किया। इसके बाद परिवार ने पुलिस में उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई।
रवि कुमार लापता, पुलिस खंगाल रही CCTV फुटेज
रवि कुमार अगले दिन होटल से चले गए थे। तब से उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। उनका फोन भी बंद आ रहा है, जिस वजह से पुलिस उनसे संपर्क नहीं कर पा रही है। पुलिस जांचकर्ता CCTV फुटेज खंगाल रही है और मौके से सबूत जुटा रही है। हालांकि, अभी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है क्योंकि उनके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं। पुलिस का कहना है कि वे इस मामले को सुलझाने और श्रीजाना के परिवार को जवाब दिलाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं।