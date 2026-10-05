हैदराबाद के होटल में मिला महिला डॉक्टर का शव, रवि कुमार लापता

हैदराबाद के एक होटल में 2 अक्टूबर को प्रशिक्षु महिला डॉक्टर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला डॉक्टर की पहचान कोमाटी श्रीजाना (27) के रूप में हुई, जो बच्चों की डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही थीं। वह 30 सितंबर को हैदराबाद आई थीं। उनसे रवि कुमार ने अपनी एक सोने की चेन लौटाने के लिए कहा था, जिसके बाद ही वह यहां आई थीं। जब उन्होंने फोन का जवाब देना बंद कर दिया और उनका फोन भी स्विच ऑफ हो गया, तो उनके दोस्तों ने उनके परिवार से संपर्क किया। इसके बाद परिवार ने पुलिस में उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई।