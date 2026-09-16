विधायक की भतीजी बिना काम करे सरकारी क्लिनिक से ले रहीं 70,000 सैलरी, अब पकड़ी गई

जिला प्रशासन ने डॉ. यरागल को 18 सितंबर को पूछताछ में शामिल होने के लिए एक आधिकारिक नोटिस भिजवाया है।

एक ही समय में दो पदों पर काम करना और क्लिनिक की ड्यूटी से नदारद रहना मेडिकल नियमों और एनएमसी के प्रोफेशनल एथिकल कोड का उल्लंघन है।

इसी के चलते उन्हें सैलरी वापस करनी पड़ सकती है और कर्नाटक मेडिकल काउंसिल के साथ नेशनल मेडिकल कमीशन भी उन पर कार्रवाई कर सकता है।

उन्हें नौकरी से हटा भी दिया गया है और अगर वे इस सुनवाई में भी शामिल नहीं हुईं तो उनके लिए स्थिति और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी।