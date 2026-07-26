संभल में गंगा एक्सप्रेसवे पर बस पलटी, 2 की मौत और 24 घायल
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उत्तर प्रदेश के संभल में रविवार को गंगा एक्सप्रेसवे पर एक डबल-डेकर बस पलट गई। इस भीषण हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, ड्राइवर को नींद आ जाने की वजह से बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। यह घटना लाहरावन इंटरचेंज के पास हुई।
स्थानीय लोगों ने फंसे हुए यात्रियों को बचाया
पुलिस और एंबुलेंस की टीम के मौके पर पहुंचने से पहले ही आसपास के लोग बचाव कार्य में जुट गए। उन्होंने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया था। संभल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तरुण पाठक ने बताया कि कई घायलों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है।
हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर थोड़ी देर के लिए यातायात बाधित हो गया था, लेकिन पुलिस ने बस को हटाकर रास्ता दोबारा चालू करा दिया। अब अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि यह हादसा किन वजहों से हुआ।