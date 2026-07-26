संभल में गंगा एक्सप्रेसवे पर बस पलटी, 2 की मौत और 24 घायल

पुलिस और एंबुलेंस की टीम के मौके पर पहुंचने से पहले ही आसपास के लोग बचाव कार्य में जुट गए। उन्होंने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया था। संभल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तरुण पाठक ने बताया कि कई घायलों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है।

हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर थोड़ी देर के लिए यातायात बाधित हो गया था, लेकिन पुलिस ने बस को हटाकर रास्ता दोबारा चालू करा दिया। अब अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि यह हादसा किन वजहों से हुआ।