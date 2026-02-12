LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / दूरदर्शन की मशहूर समाचार एंकर सरला माहेश्वरी का 71 वर्ष की आयु में निधन
दूरदर्शन की मशहूर समाचार एंकर सरला माहेश्वरी का 71 वर्ष की आयु में निधन
दूरदर्शन की मशहूर समाचार एंकर सरला माहेश्वरी का निधन

दूरदर्शन की मशहूर समाचार एंकर सरला माहेश्वरी का 71 वर्ष की आयु में निधन

लेखन गजेंद्र
Feb 12, 2026
02:30 pm
क्या है खबर?

दूरदर्शन की मशहूर समाचार एंकर सरला माहेश्वरी का गुरुवार को 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन की सूचना देते हुए दूरदर्शन ने एक्स पर लिखा, 'दूरदर्शन परिवार की ओर से सरला माहेश्वरी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। वह दूरदर्शन की सम्मानित और प्रतिष्ठित समाचार वाचिका थीं, जिन्होंने अपनी सौम्य आवाज़, सटीक उच्चारण और गरिमापूर्ण प्रस्तुति से भारतीय समाचार जगत में विशेष स्थान बनाया। उनकी सादगी, संयम और व्यक्तित्व ने दर्शकों के मन में गहरा विश्वास स्थापित किया।'

शोक

निधन पर शोक जताने वालों का तांता

माहेश्वरी के निधन पर उनके सहकर्मियों और प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर शोक जताया है। NDTV की पूर्व एंकर कादंबिनी शर्मा ने एक्स पर लिखा कि माहेश्वरी को देखते हुए वह बड़ी हुई हैं। महिला कांग्रेस ने माहेश्वरी के निधन को टीवी पत्रकारिता के स्वर्णिम युग का अंत बताया। एक सहकर्मी शमी नारंग ने कहा, 'सरला माहेश्वरीजी न केवल दिखने में सुंदर थीं, बल्कि दिल से भी खूबसूरत थीं, भाषा पर उनकी असाधारण पकड़ थी और ज्ञान का भंडार थीं।'

एंकर

माहेश्वरी ने 80 औऱ 90 के दशक में छोड़ी छाप

माहेश्वरी ने 1980 और 1990 के दशक में दूरदर्शन पर समाचार पढ़कर अपनी अनोखी छाप छोड़ी थी। उस समय दूरदर्शन समाचार के लिए सबसे पसंदीदा, एकमात्र और विश्वसनीय मनोरंजन और समाचार चैनल था। उस समय समाचार प्रस्तुतकर्ताओं को "न्यूज़रीडर" कहा जाता था। दूरदर्शन में माहेश्वरी के अलावा सलमा सुल्तान, अविनाश कौर सरिन और अंग्रेजी की समाचार वाचिका रिनी सरिन खन्ना घर-घर में चर्चित रही थीं।

Advertisement

ट्विटर पोस्ट

सरला माहेश्वरी का निधन

Advertisement