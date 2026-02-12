दूरदर्शन की मशहूर समाचार एंकर सरला माहेश्वरी का 71 वर्ष की आयु में निधन

दूरदर्शन की मशहूर समाचार एंकर सरला माहेश्वरी का निधन

लेखन गजेंद्र 02:30 pm Feb 12, 202602:30 pm

दूरदर्शन की मशहूर समाचार एंकर सरला माहेश्वरी का गुरुवार को 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन की सूचना देते हुए दूरदर्शन ने एक्स पर लिखा, 'दूरदर्शन परिवार की ओर से सरला माहेश्वरी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। वह दूरदर्शन की सम्मानित और प्रतिष्ठित समाचार वाचिका थीं, जिन्होंने अपनी सौम्य आवाज़, सटीक उच्चारण और गरिमापूर्ण प्रस्तुति से भारतीय समाचार जगत में विशेष स्थान बनाया। उनकी सादगी, संयम और व्यक्तित्व ने दर्शकों के मन में गहरा विश्वास स्थापित किया।'