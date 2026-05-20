प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच अगले महीने फ्रांस में मुलाकात हो सकती है

प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति ट्रंप से अगले महीने हो सकती है मुलाकात, जानें कहां मिलेंगे

लेखन आबिद खान 10:53 am May 20, 202610:53 am

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अगले महीने मुलाकात हो सकती है। यह मुलाकात अगले महीने फ्रांस में होने वाले G-7 शिखर सम्मेलन के दौरान हो सकती है, जिसमें शामिल होने के लिए दोनों देशों के नेता पेरिस पहुंचेंगे। यानी 15 से 17 जून के बीच फ्रांस में ट्रंप और मोदी की मुलाकात हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान युद्ध के और करीब 16 महीने बाद दोनों नेताओं की पहली मुलाकात होगी।