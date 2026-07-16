तीन भाषा नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है

तीसरी भाषा को 9वीं कक्षा से लागू करना ठीक नहीं- भाषा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट

लेखन आबिद खान 02:23 pm Jul 16, 202602:23 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के पाठ्यक्रम के तहत कक्षा 9वीं से तीसरी भाषा को शामिल करने पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा कि इससे बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों पर अनावश्यक दबाव पड़ेगा। ये टिप्पणियां मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की अपील की सुनवाई के दौरान आईं, जिसमें राज्य को हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालयों खोलने की सुविधा देने को कहा गया था।