देश के सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया सोनागाछी में दुर्गा पूजा उत्सव शुरू
कोलकाता के सोनागाछी में, जो देश का सबसे बड़ा रेड-लाइट एरिया है, अपनी 14वीं दुर्गा पूजा की शुरुआत हो गई है। इस पूजा का आयोजन दरबार महिला समन्वय समिति (DMSC) करती है।
यह त्यौहार यौनकर्मियों को एक ऐसा मंच देता है जहां वे खुलकर जश्न मना सकें और समाज में अपनी पहचान बना सकें, हालांकि कुछ स्थानीय लोग इसका विरोध भी करते हैं। इस साल ज्यादा स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हो रहे हैं, जिससे पता चलता है कि अब उन्हें पहले से ज्यादा समर्थन मिल रहा है।
सचिव बिशाखा ने समावेशन और परंपरा पर दिया जोर
DMSC सचिव बिशाखा लस्कर का कहना है कि ये आयोजन बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि यौनकर्मियों को अक्सर मुख्यधारा की पूजा-पाठ से दूर रखा जाता है। एक पुरानी परंपरा भी है जिसके तहत दुर्गा मूर्तियों को बनाने के लिए उनके आंगन की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। यह उनकी सांस्कृतिक भूमिका की याद दिलाता है। वि
धायक कुणाल घोष जैसे नेता उनके खुले तौर पर उत्सव मनाने और समाज का हिस्सा बनने के अधिकार का समर्थन कर रहे हैं। चुनौतियों के बावजूद, इस कार्यक्रम से धीरे-धीरे रूढ़िवादिता टूट रही है और उन्हें समाज में स्वीकार्यता मिल रही है।