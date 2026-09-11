BRICS: 35 से अधिक सड़कों पर पाबंदी, लेकिन दिल्ली मेट्रो चलेगी
दिल्ली मेट्रो से सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। 12 और 13 सितंबर को होने वाले बड़े BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान मेट्रो ट्रेनें हमेशा की तरह चलेंगी। भले ही शुक्रवार, 11 सितंबर को पुतिन और गुटेरेस जैसे दुनिया भर के नेता देर शाम तक दिल्ली आ रहे हों।
DMRC ने लोगों को आश्वस्त किया है। उनका कहना है कि "अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे।" ऐसे में आपको अचानक स्टेशन बंद होने की कोई फिक्र नहीं रहेगी।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 35 से ज्यादा सड़कों पर लगाए प्रतिबंध
मेट्रो सेवाएं तो सुचारू रहेंगी, लेकिन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने VVIP काफिलों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक 35 से ज्यादा सड़कों पर पाबंदियां लगा दी हैं।
अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो ताजा अपडेट के लिए DMRC की वेबसाइट या ऐप जरूर देखें। जब भी मुमकिन हो, मेट्रो का ही इस्तेमाल करें। और हां, खास तौर पर अगर आप बड़े स्टेशनों या एयरपोर्ट के आसपास यात्रा कर रहे हैं, तो अपने लिए थोड़ा ज्यादा समय लेकर निकलें।