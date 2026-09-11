BRICS: 35 से अधिक सड़कों पर पाबंदी, लेकिन दिल्ली मेट्रो चलेगी

मेट्रो सेवाएं तो सुचारू रहेंगी, लेकिन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने VVIP काफिलों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक 35 से ज्यादा सड़कों पर पाबंदियां लगा दी हैं।

अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो ताजा अपडेट के लिए DMRC की वेबसाइट या ऐप जरूर देखें। जब भी मुमकिन हो, मेट्रो का ही इस्तेमाल करें। और हां, खास तौर पर अगर आप बड़े स्टेशनों या एयरपोर्ट के आसपास यात्रा कर रहे हैं, तो अपने लिए थोड़ा ज्यादा समय लेकर निकलें।